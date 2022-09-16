韓國8月就業數據亮眼，但製造業庫存卻創新高，在科技以及鋼鐵族群領跌下，16日大盤也走弱，收2,382.78點，跌19.05點或0.79%。不過，韓元出現止貶跡象，外資賣超463億韓元。

根據韓國16日官方資料，經季節性調整後的失業率，從7月2.9%大降至8月2.5%，著實讓外界跌破眼鏡，因為本來預估失業率會增至3%。同時，韓國8月工作機會也較1年前多增80.7萬個。

韓國工商會(KCCI)16日指出，韓國製造業第2季庫存較1年前增加18%，增幅寫下1996年以來最大，顯示經濟已全面在走下坡。

大型類股幾乎一面倒，LG化學跌3.5%，大煉油廠SK Innovation跌4.05%，雙龍煉油更是大跌5.84%。另外，三星電子翻紅收0.36%，浦項鋼鐵卻跌1.91%。

韓元兌一美元在1,388價位，韓元升5.7元。目前韓元看似止貶，倘若日後轉弱，貶破1400大關的話，有機會再創13年新低。