屏東縣長潘孟安（右）與日台交流協會高雄事務所所長小野一彥，一同欣賞日本人形藝術。（林和生攝）

屏東縣政府與日台交流協會合作，於屏東演武場展出「人形NINGYO：日本人形的藝術與美」，展覽集結67件精選人形作品，呈現日本悠久歷史所培育出來的人形文化，從古至今，堪稱日本文化縮影。

屏東縣長潘孟安指出，早期到日本旅遊，總習慣隨手買個人形擺設回台當作紀念品，由於每個區域有著不同風土文化，因此人形樣態五花八門，從宮廷到庶民，在在呈現日本藝術之美。

日本台灣交流協會高雄事務所所長小野一彥出席展場開幕表示，自古以來人形在日本即為不可或缺的存在，除作為儀式使用外，也逐步擴展成藝術型態。這項展覽展出日本多樣的人形文化，以節日人形、藝術人形、平民的人形、人形文化的擴展四個展區，介紹主要的人形種類與文化背景。

屏縣府文化處長吳明榮表示，祈求孩童成長的「節日人形」，蘊含人們對於生命初始的祈願與美好想像，可說是日本人形原點。至於運用各種工藝技術極具特色觀賞用的「藝術人形」，是日本傳統美學意識的縮影。

「平民的人形」以黏土、紙、木頭等隨手可得材料，製作簡潔鮮活的人偶造型，反映出市井樸實與風土習慣；近代化「人形文化的擴展」則讓日本人形面貌更趨多元，不僅襯托人形原有的魅力，也透過製偶師精良技藝，帶動藝術創作風氣。

潘孟安指出，在台灣疫情嚴峻之祭，日本即時捐助疫苗，讓台灣人感念在心，且台日長年來的文化藝術交流，累積良好合作互動，此次日本人形藝術透過展品呈現逸趣橫生的文化底蘊及細緻工藝技法，在出國旅行未成常態時，歡迎民眾能藉此感受日本人形的特色與巧思。