以做為金門新名片為目標的圖美館建築示意圖。（李金生攝）

楊鎮浯縣長就減少環境干擾，與規畫單位交換意見。（李金生攝）

圖美館新建工程著力於在傳統、現在與未來之間，重新詮釋和梳理出它源於島嶼大地，但風格獨具的紋理與內涵。（李金生攝）

「金門中心圖書館及美術館新建工程委託規畫設計監造技術服務案」今由縣長楊鎮浯與贏得公開競圖首獎的潘冀聯合建築師事務所完成簽約。（李金生攝）

金門縣府期待在各方共同努力下，完善圖美館的新建工程和未來實質運用。（李金生攝）

「金門中心圖書館及美術館新建工程委託規畫設計監造技術服務案」今由縣長楊鎮浯與贏得公開競圖首獎的潘冀聯合建築師事務所完成簽約。這座坐落於雙乳山乳南2營區，計畫斥資11億8000萬元興建，結合藝文、生態、環境教育和遊憩觀光的多功能大型建築，將以多元面貌的新地標之姿，在全島中心位置俯瞰島嶼的過去、現在和未來。

縣府說明，這座以做為金門新名片為目標的多功能建築，打破過去將金門特色複製、貼上的設計模式，著力於在傳統、現在與未來之間，重新詮釋和梳理出它源於島嶼大地，但風格獨具的紋理與內涵，彰顯它不一樣的金門特質。

在選址的評估過程中，包括莒光湖畔、福建省政府和台開園區也曾是備選之一，最後敲定落腳島中以紅土層為主體，沖蝕溝切割裸露，軍事遺跡豐富的乳南2營區。在規畫設計上即以尊重在地環境素料、活化軍事文化設施和延續庶民生活地景為3大主軸策略，讓這座兼有縣級「中心圖書館」、「美術館」與親子活動空間的新建築，能成為鄉親可以親近的場域，同時也是吸引觀光客來到的新景點。

縣府爭取到中央近2億的補助款來活化基地內光華堡及周邊坑道等軍事遺址，另外也思考在這區域打造幼兒及青少年安心遊戲、運動休閒、親子互動之遊憩場域。在永續建築的構想下，這座新建築不僅以尊重地表輪廓，盡量順應地形地貌，減少土方開挖帶來環境干擾外，也在打造「金門低碳島」的大目標下，以綠建築為主要營造方向。

縣府舉例說明，規畫單位針對立面建築材料，就考量使用當地乳山以南的高級瓷土，避免自台灣本島運輸建築材料帶來的碳足跡，同時也為「取之於大地，用之於當地」做最好示範，相當具有期待性。

另外，在建築立面用磚瓦堆砌呈現，寓意學海無涯，每個人都要不斷為建構自己的知識城堡添磚加瓦外，整體上配合原始地形做流水飄逸設計，也表現知識和藝術的流動力量，均有刷新觀感，相當不一樣的發想。

縣府也同步在縣文化局辦理「金彩絕倫-藝文特區暨圖美館競圖展」，以精要且多向度的方式，展示未來「藝文特區」計畫理念和原先5組入圍團隊針對圖美館的不同表現與詮釋，展期至10月10日止。