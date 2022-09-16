嘉義縣長翁章梁表示建構完善育兒環境、完備準公共化托育制度列縣政首要政策。（廖素慧攝）

托育政策催生聯盟發布2022年全國各縣市0至2歲公共托育情形，嘉義縣家外送托率全台最低，國民黨縣長參選人王育敏16日批縣長翁章梁不重視托育；翁章梁表示，建構完善育兒環境、完備準公共化托育制度已列縣政首要政策。

王育敏競選團隊指出，托盟的資料顯示全台0至2歲家外送托率17.3％，嘉義縣6.7％，全台最低，衛福部委託中正大學《托育公共及準公共化政策效益評估期末報告》，嘉義縣2020年總家外送托率5.9％，也是全台最後1名，此外，嘉義縣2018至2020年公設民營托嬰中心加托育家園的家數均掛零，全國表現最差。

王育敏表示，嘉義縣有5000多名2歲以下幼兒，但縣府公布的嘉義縣立案托嬰中心名冊中只有2家私立托嬰中心，而全縣「第一家」公托直到去年才成立，供需失衡誇張。

王育敏說，今年選舉年的下半年翁縣長才說有蓋新的公托要開始招生，是真的在意嘉義縣的托育政策？還是應付了事？她當選後會以0至2歲送托率20.94％為短期目標，完善嘉義縣的托嬰環境。

翁章梁表示，縣府將在民雄、太保、水上、中埔等10個鄉鎮市設立12所托嬰中心或公共托育家園，其中大林和朴子托育家園已經營運，水上公托10月3日將加入營運行列，3所公托招生都滿額。

翁章梁表示，嘉義縣也將設置4處托育資源中心暨親子館，目前已有朴子托育資源中心，明年民雄親子館將營運，陸續將在太保縣治、中埔鄉三和地區規畫親子館據點，提供便利的托育環境與育兒諮詢服務。