蘋果近期被爆出iPhone 14使用陸廠長江存儲的快閃記憶體（NAND Flash），在美國引發軒然大波。今（16日）iPhone 14系列手機全球開賣，陸媒報導，多位拆機博主證實，iPhone 14和iPhone 14Pro 系列機型確實採用長江存儲NAND晶片。由於拜登政府對大陸半導體業採取嚴厲的技術出口管制措施，如今被自家人蘋果「背叛」，恐讓美方感到不安。
在此之前，韓媒BusinessKorea指稱，大陸晶片廠長江存儲已列人蘋果供應鏈，將供貨iPhone 14系列NAND晶片。
蘋果則回應，正在評估從長江存儲採購 NAND Flash，用於在大陸銷售的部份iPhone手機，不會考慮在大陸以外銷售的手機使用長江存儲NAND Flash，並強調蘋果在NAND晶片上存儲所有用戶數據已「完全加密」。
IT之家報導，隨著iPhone 14今天開始在全球開賣，已有博主po出 iPhone 14 Pro Max 的拆解視頻。
有多位拆機博主證實，蘋果iPhone 14、iPhone 14 Pro系列的機型均採用長江存儲提供的NAND晶片；另有網友爆料，部分機型採用其他廠商的NAND。看來蘋果供應鏈仍相當多元化。
NAND快閃記憶體是一種常用的低容量存儲設備，特點是在設備斷電時也能保存數據。蘋果目前使用NAND晶片主要來自韓國三星、SK海力士及日本鎧俠（Kioxia，原東芝記憶體）三家公司
專家表示，在供應商中挑起價格爭奪戰，是蘋果的一貫做法，但這一策略正中大陸下懷，讓以削價競爭起家的中國大陸企業成為戰局中的贏家。
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