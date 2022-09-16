桃園領航猿16日宣布，教練團陣容持續補強，加入西班牙籍助理教練迪亞戈(Diego Gomez)與體能教練劉年傑，以及來自SBL桃園璞園籃球隊教練團黃啟峰、唐偉傑，分別擔任助理教練與技術教練，全力為拚戰總冠軍而努力。

新球季教練團由總教練卡米諾斯領軍，並持續補強，迎來西班牙籍助理教練迪亞戈，2013年開啟教練生涯，迪亞戈先後於瑞典、德國和西班牙等不同籃球領域執教，教學經歷橫跨各年齡層，對於團隊溝通與帶領擁有深厚經驗，擅長防守訓練及洞察場上對手狀況。總教練卡米諾斯認為，執教經驗豐富的他，將帶給教練團不同的教學視野，激發團隊熱情，幫助球隊與球員們成長。

首次來台的迪亞戈，對於台灣的生活表示高度期待，他說：「相當開心能加入桃園領航猿，將帶著百分百的專注力，為拿下每場勝利而努力。」

本土教練陣容調整上，加入助理教練黃啟峰、技術教練唐偉傑及體能教練劉年傑。黃啟峰於2015年轉任璞園建築籃球隊助理教練後，開啟執教生涯，曾於PLG第一季擔任領航猿助理教練一職，對於團隊運作與球員皆相當熟悉，有助於教練團與球員間的團隊整合；技術教練唐偉傑，擅長技術發展訓練與影像分析，於2019年起擔任多位職業籃球員個人技術訓練師，為球員追求攻防技術最佳表現而努力。另延攬具備10年體能訓練經驗的體能教練劉年傑，自2010年任職國體大男籃體能教練以來，皆於體能訓練領域發展，經驗豐富的他，將幫助球員於賽季期間保持良好體能表現，提升身體對抗強度，朝向最強團隊邁進。

除教練團人員補強與異動外，後勤團隊加入防護員吳勻鎧及管理李汶軒，提供球員最佳備戰環境，更加專注於場上拚戰，總經理陳信安期盼：「在卡米諾斯總教練的帶領下，團隊將以重返四強、問鼎總冠軍為唯一目標而努力。」