味全龍新洋炮谷德溫（Brian Goodwin）16日今天一軍「開箱」，擔任先發第5棒、中外野手，談到過去在天使隊與大谷翔平當過隊友，他臉上充滿驕傲，「希望他知道我正在這裡想念他。」

谷德溫生涯在大聯盟出賽6季，2019、20年效力天使隊，與大谷翔平成為隊友，「和大谷是很好的朋友，他也是很棒的隊友。」

他透露，要來台灣前就有聽大谷說亞洲棒球的事，「他說來了後就會知道這裡的好，他所言不假，來了之後，這裡是真的可以盡情享受的地方。」谷德溫還特別說，「如果我臉上有太多笑容，請大家提醒我不要太誇張。」

談到自己眼中的大谷，谷德溫說：「他就是個非常樸實、平易近人的人，但上了場就是神一樣的球員。」他十分榮幸能跟大谷當隊友，也有幸能認識他的翻譯水原一平，他笑著說，如若是有媒體寫出來，希望大谷能夠看到自己所說的話，「因為有一個人在這裡（台灣）想念著他。」

近期外界都在討論今年大聯盟美聯MVP人選會是大谷翔平還是洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge），谷德溫認為選誰都是正確答案，但這個問題十分困難，他笑著說：「不然投手給大谷，打者給賈吉好了！」

來台後完成「3+4」隔離檢疫程序後先到二軍報到，並在二軍出賽2場但還未有安打表現，對此谷德溫並不擔心，「這兩場比賽就是為了上一軍做準備，雖然打擊沒有發揮的很好，但球看得很清楚。」

谷德溫坦言，自己對於亞洲棒球文化還不是太了解，還需要多點時間體會出東西方的文化差異，但他透露自己在二軍最驚訝的一件事，就是5局中場時整理場地原來這麼久，「想說大家怎麼跑進休息區了，才發現原來要整理場地，這一點讓我大開眼界且印象深刻。」

今天龍隊將谷德溫升上一軍並「開箱」，將林孝程降下二軍，總教練葉君璋表示，第一戰讓他站熟悉的中外野，從簡單的位置開始守對他來說應該是比較容易進入狀況，郭天信今天則是移防右外野，之後的守備位置會再視情況做調整。

谷德溫擁有多年大聯盟資歷，但葉總認為資歷不是最重要的，「場上有貢獻比較實在。」此外他也提到谷德溫的好個性，他認為球員有好個性也會帶給球隊正面氣氛。