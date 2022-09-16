台灣民意基金會今（16）日公布最新民調，台灣人的政黨支持傾向，民進黨支持度重挫7.8個百分點，兩個月共11.8％，兩小綠與民眾黨支持度激增；對此，民進黨前立委林濁水就直呼表示，「快投票了，祈禱民進黨趕快亡羊補牢」。對此，就有網友留言表示「完全執政下，老窮嚴重悲哀」、「綠色政客滿腦子只有政權」，引發討論。

林濁水今在臉書指出，繼蔡英文後，民進黨支持度重挫，達7.8％，兩個月共11.8％，「跑去支持國民黨」？「沒有，國民黨也少了0.9％，變中立？沒有，中立少了8.4％」。他說，變多的是，民眾黨7.5％，民眾集中力量支持小黨，修理兩大黨態度強烈，對民進黨更猛。

他說，時正緊接蔡總統變成最有權力的總統，沒收民進黨初選，一人壟斷提名權並演出論文門還對國民黨候選人開嗆之時，快投票了，祈禱民進黨趕快亡羊補牢。網友們看完後紛紛留言表示「囂張、跋扈、傲慢、天不怕地不怕，自信詐騙無敵手」、「完全執政下，老窮嚴重悲哀」、「亡羊補牢就是網軍攻勢火力再加強」、「看來大家比想像中清醒」、「綠色政客滿腦子只有政權」。