儘管市場雜音不少，設備廠揚博(2493)在手自製設備訂單依照程未變，代理業務亦持續朝先進製程佈局，隨著佈局效益顯現，揚博表示，正向看待未來營運。

揚博今天下午在證交所舉行法說會，揚博業務分為代理及自製設備兩大部分，其中代理以進口半導體相關藥水及設備為主，自製設備則以PCB溼製程設備為主，其中代理產品包括：半導體前段如，覆晶晶圓凸塊封裝電鍍液、3D-IC及FOWLP高速電鍍藥水、晶圓凸塊UBM層高選擇性蝕刻液、高解析光阻液及Hard Mask等、先進封裝的導線架metal finish用藥水(目前為主力產品)及QFN導線架&石英震盪器電著光阻等，以及5G/AI的AiP(Antenna in Package)測試應用設備及5G通訊晶片測試MLO探針卡等三大部分；針對異質晶片整合製程，揚博也代理日本設備公司產品-Laser Heater TC Bonder，主要是用在2.5D的IC封裝製程。

揚博副總經理李子勝表示，2021年到2022年超額下單現象，且中國的封控清零政策，造成供應鏈中斷、終端需求衰退，使得零組件庫存變成很嚴重的問題，公司對內部及客戶庫存已經採取特別管控，後續持續觀察中國政策調整狀況，我們代理業務著重於高階製程設備與材料深化及拓展，隨著先進製程希望多培養在地供應商，我們不排除與夥伴更進一步合作，持續佈局美系及大陸供應鏈，這是很大的機會，我們很積極往這邊走。

在自製設備方面，揚博自製設備主要應用為ABF及汽車相關產品，雖然最近雜音比較多，但因PCB建廠時間很長，通常要兩年，不太可能等到有生意再建廠，目前客戶按照時程在談，明年訂單還是按照原訂時間沒有變。

今年上半年揚博自製設備佔比約60%，累計前8月合併營收為23.13億元，年增21.88%，揚博表示，公司努力拉升兩大業務營收，正向看待未來營運。