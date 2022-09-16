彰化鐵路高架化，一樓車站廣場將打造商場，貫穿前後站。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

公路總局第二區養護工程處，縣府工務處、彰化市公所等視察，15日視察彰化市後車站停車場，工程進度已達64％。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市後車站停車場，規畫為地下1層及地上4層，可提供295席小型車停車位及523席機車位，並以『都市公共層』為概念主軸，納入「跨站天橋連接」、「都市公共平台」、「綠色停車場」及「都市綠地」等元素。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化車站後站停車窘迫，彰化縣政府爭取補助興蓋停車場，委由彰化市公所代辦規畫設計及統包，總經費3億7166萬多元，15日上午公路總局第二區養護工程處，縣府工務處、彰化市公所等視察，工程進度已達64％，預計明年3月完工。

另外，彰化市鐵路高架化工程，交通部鐵道局刻正辦理綜合規劃作業，預計2023年提報交通部審查，未來彰化車站1樓將打造商城，貫穿前後站。

各界關心彰化鐵路高架化進度，彰化縣政府16日表示，縣府積極配合中央，陸續啟動「車站聯外及周邊交通整體計畫」、「變更都市計畫書圖草案、土地開發及周邊規劃計畫及財務計畫」等2大規劃案，加速計畫執行。高架化工程以原線高架四軌佈設方式規劃，高架路段北起大肚溪南岸，南迄大埔截水溝，全長9.5公里，可消除4座陸橋，4處平交道，4處車行地下道及2座人行天橋，並新設金馬及中央2座通勤車站。

彰化市後車站停車場，目前辦理各樓層混凝土灌漿及鋼構油漆塗裝作業，工程進度已達64％，縣府工務處表示，停車場規畫為地下1層及地上4層，可提供295席小型車停車位及523席機車位，並以『都市公共層』為概念主軸，納入「跨站天橋連接」、「都市公共平台」、「綠色停車場」及「都市綠地」等元素。

彰化縣長王惠美表示，期待明年完工後，結合彰化市鐵路高架化，形塑彰化新門面，為彰化車站後站換新裝。

縣府表示，未來金馬站結合臺中捷運綠線延伸彰化案及捷運鹿港線，實現三鐵共構車站樞紐，彰化火車站亦將結合捷運鹿港線，整合北彰化區域，帶動彰化市舊城區發展。