華江橋驚險瞬間！ 水泥預拌車過彎險翻車司機神操作

新北市1輛水泥預拌車昨（15）下午4時在華江橋上右彎時，車輪不慎壓到機車道分隔島，導致整輛車向左傾斜，右側車身一度懸空，驚悚畫面全被後方車輛拍下，所幸水泥車駕駛趕緊放慢車速，並臨停路中，才讓車身慢慢回正，網友紛紛嚇喊「閃尿了！褲底一包」。

臉書「記者爆料網」日前曝光一段影片，1輛水泥預拌車昨（15）下午4時許在行經新北市華江橋準備右彎時，疑似因離心力導致車上整座機具「向左傾斜」約莫15秒，預拌車司機見狀則趕緊放慢車速，讓機具回到車上，只見整輛車身左右晃動幾秒後才穩定下來，預拌車也停在路中，後方駕駛紛紛嚇壞。

「記者爆料網」指出，事件發生在15日傍晚4點多，一輛水泥預拌車在新北市華江橋過彎時，不慎壓到機車道分隔島，導致車輛往左傾斜，右側車身一度懸空，場面超驚險，但預拌車司機一番神操作，瞬間讓車身回正，化解翻車危機，也讓路過民眾嘖嘖稱奇。

網友紛紛留言「忘記沒有水溝蓋了」、「閃尿了！褲底一包」、「還好司機有早點發現」、「如果我是後方的車，真的會嚇壞」。