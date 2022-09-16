為響應由聯合國教科文組織(UNESCO)認證、國際大學運動總會(FISU)發起的920國際大學體育日(IDUS)，教育部體育署偕同大專體總規劃系列活動，9月14日至16日前進台東綠島舉辦。今年帶領8個國家地區、17校共40位大學生挑戰多項突破，不但首度插旗離島，課程涵括水域活動、海洋生態及環境永續之教育，更安排水肺潛水體驗，成為IDUS全世界首創於水下響應的活動！

2018年起，教育部體育署偕同大專體總推廣IDUS價值，陸續舉辦水陸運動體驗、媒體志工進修、運動傳播產業參訪、世大運選手線上對談、研習論壇等，以多元方式「寓教於運動」，透過運動和大專學生創造連結，年年響應、未因疫情中斷，在FISU全球逾82%會員總會投入、超過2000個活動中實屬難得。

本屆則以海洋及永續為主軸開展，邀請含多位全大運奪牌選手在內、熱衷投入大專體育相關活動的學子參與活動。體驗藍洞跳水、石朗水肺潛水及SUP立式划槳等水域活動，實踐IDUS多元運動參與的精神，期間結合淨灘行動、搭配生態講解、宣導並實踐環保永續的理念。

一向給予學生交流計畫諸多支持的教育部體育署，由國際及兩岸運動組許秀玲組長代表出席，她表示，作為FISU積極會員的參與一環，已連續五年與大專體總攜手推廣IDUS，除了肯定歷屆承辦的突破，她強調：「結合海洋、生態、永續等議題，符合聯合國永續發展目標(SDGs)及國際參與趨勢，是需要持續關注的。」同時她也勉勵大專學子：「希望這次經驗能種下種子，讓大家把運動、身體活動、健康生活型態融入日常中。」

身兼FISU執委、親身參與IDUS活動規劃，大專體總曾慶裕副會長力薦自然與人文資產兼具的綠島，盼藉由對生態景觀和海洋教育的注重，讓世界看到台灣。結合不同運動體驗，則是鼓勵大學生面對困難和未知挑戰，能有敢於突破自我的勇氣和信心。「未來不設限陸海空活動，希望各方面都廣泛推動、帶動投入，把運動的美好帶給更多人！」

「好喜歡這裡！」來台兩年的屏東科大聖露西亞籍學員Samuel Henzel Christopher，首次接觸SUP及潛水，對親眼見證水下珊瑚礁和魚群景觀讚嘆不已，已經預約未來再訪。他笑著補充：「IDUS活動很棒，內容豐富也有教育意義，像是從事運動和活動同時，學習照顧和維護環境，是我們身而為人的責任，是非常有趣的經驗。」

而初闖綠島、獻出水域活動初體驗的臺灣師大劉美菁，是來自馬來西亞的企業排球聯賽好手，有別於平時城市生活和運動員訓練的緊湊步調，把握機會放鬆和體驗。從跳水克服高度、潛水適應呼吸交換，到過程跟同儕教練互動、建立友誼，都踏出自己的舒適圈。

活動尾聲加入亞洲大學運動總會(AUSF)號召的跑步挑戰，以孔子岩到朝日溫泉欣賞日出的全員晨跑，同慶亞大30周年。最後一站走訪綠島人權紀念公園，從在地具歷史文化的場域，感受民主自由的精神和價值，在各組分享活動期間合力拍攝的社群短片後，為IDUS留下又一年的精彩足跡。