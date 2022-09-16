年底選戰將屆，台灣民眾黨今於西門町商圈發起「居住正義連儂牆」活動，邀請國人在連儂牆上表達心聲，喚起政府對於國人居住正義的正視。民眾黨直批，執政黨始終沒有落實居住正義，台灣房價連年飆漲、租屋市場不透明、年輕人負擔不起高房價與惡劣租屋環境，連帶造就許多社會問題與經濟衰退；期望未來可以打造台灣成為能真正住得好、住得起的友善環境。

民眾黨秘書長謝立功表示，居住正義的關鍵在於「買得起、租得到、政府蓋給你」，課徵囤房稅很重要，但政府蓋給你更重要，能否實現居住正義，是政府要能夠提供物美價廉的社宅給各個不同的族群。蔡英文說的八年二十萬戶社宅，請問現在蓋了幾戶？政府蓋得夠，就能以量制價；如果買不起，至少要租得到、租得久，就便宜賣給你！一代傳一代，可換不可賣。

立委邱臣遠表示，目前青年世代面對的是經濟果實分配不均、低薪高房價的不合理現象，「房價收入比」高達21.78倍，導致不婚育及少子化問題急速惡化，陸續危及教育體系、產業缺工，並造成國安危機，但中央政府卻遲遲提不出有效對策。邱臣遠認為，實踐居住正義，是政府對青年及弱勢族群的基本責任，全面推動「社會住宅、健全租屋市場及稅制改革」三支箭，才能讓民眾住在可以負擔、且溫馨的房子，是民眾對居住權的基本要求。

立委蔡壁如表示，今年政府用300億做專案的資金補貼，原定2個月目標50萬戶，但實際上達成率僅55.57％，原因就是因為多數房客都擔心，一旦請領租金補貼，房東可能漲房租，甚至租約到期後就不續約。面對租屋市場的不對等和不透明，民眾黨倡議，租屋市場也要實價登錄，從包租代管做起，並且租賃契約不得記載事項，應該擴大包含「房東不得限制房客申請政府的福利政策資源」。

民眾黨直言，執政黨始終沒有落實居住正義，台灣房價連年飆漲、租屋市場依舊不透明，許多年輕人負擔不起高房價與惡劣租屋環境，連帶造就許多社會問題與經濟衰退，期望未來可以打造台灣成為能真正住得好、住得起的友善環境。