知名作家H（陳鴻儀）今年8月自曝罹癌，病名是攝護腺癌第三期，最近他上節目聊至今治療過程，坦言因為攝護腺被拿掉，加上做放射賀爾蒙治療，導致他沒性慾也「無法抬頭」，有護理師建議未婚的他考慮去存精，而明年是他出道15周年，他打算再推出4本新書，也會嘗試拍電影，陳亞蘭問他會不會把這段生病經過放在作品裡？H分享說有想過要叫「斷線的男人」，但還在企劃中。

作家H最近在節目上分享發現罹癌經過，他表示以攝護腺癌來說容易罹患的年紀是72歲，但他只有50歲，原本做夢都沒想過自己會生這種病，他回憶因為上半年投資虛擬貨幣失利，導致心情很差，身體容易疲累，便去做健康檢查，驗血後初步以為是更年期的症狀，但因為其中一個PSA指數，也就是攝護腺癌判斷標準，平時正常人指數是4，他則是17，便被要求進一步做切片檢查。

作家H說，所謂的攝護腺癌切片檢查過程很難熬，是要從肛門打針經過直腸去抽取，而且要抽12針，做完發現化驗結果是惡性的，進一步檢查更發現他的脊椎第4節出現骨節，也就是說癌細胞已經轉移，必須作放療，而作家H強調，他會分享這些最主要是為了一個重點，就是攝護腺的功能是製造精液的液體，並非精子，「當我把攝護腺拿掉以後，我就沒有辦法正常地射精了。」

此時何篤霖透露，自己也有個朋友做了一樣的手術，導致現在「歡愉」時完全射不出東西，作家H表示這叫「逆行性射精」，精子會往內射到膀胱裡接著被消化掉，再加上做賀爾蒙治療，導致他現在不易產生性慾，「也沒辦法抬頭了」，回家後有護理師致電建議因為H還沒結婚生孩子，建議他可以先去存精，但他試了幾次，效果跟精蟲存活率都很差，讓他有些莫可奈何。