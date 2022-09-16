聚焦科技股的美國避險基金（ hedge funds）今年恐將損失慘重。最新公布的數據顯示通膨意外炙熱，在本周引爆新一波拋售，使未來幾個月能大舉收復失地的希望越來越渺茫。

周二美股全面重挫，標普500指數大跌4.32%，結束連漲4天的反彈升勢，並創下2020年6月、新冠疫情高峰期以來最大的單日百分比跌幅，那斯達克指數和費城半導體指數分別崩跌5.16%和6.18%，基金經理人好不容易因上周股市反彈而建立起的信心再度被擊潰。目前許多基金已經下跌30%或更多。

在「SALT New York 2022」會議上，部分人士呼籲投資人堅持其押注，稱這波下跌可能成為賺錢的好機會。

但台下的氣氛卻沒這麼樂觀。Symmetric.io常務董事David Moon表示，要很費力才能擺脫這個大洞。該公司追蹤避險基金經理人的投資與報酬率。

即使在本周美股下跌之前，押注科技股和醫療保健股的基金就已經感受到壓力。今年截至8月，Whale Rock Capital Management LLC旗下主要基金已經下跌38%，HMI Capital Management旗下基金下跌39%，Casdin Capital基金已經腰斬，而SoMa Partners基金也下跌了31%。

其他被認為功力深厚，即使在股市下跌時也能讓打先鋒的人賺到錢的知名基金操盤手，現在也都處於虧損狀態。Coatue Management基金今年前8個月下跌17%，而Maverick Capital下跌27%。

根據避險基金研究公司（HFR）調查，今年截至8月，標普500指數下跌17%，而避險基金平均下跌4%。HFR科技和醫療保健股指數下跌約15%。

但也並非所有避險基金今年都表現慘淡。

Citadel表示，其Wellington基金8月報酬率為3.74%，使今年以來的報酬率達到25.75%。DE Shaw旗下基金Composite則公布今年以來的投資報酬率為20%。