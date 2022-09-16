日勝生(2547)集團擴大循環經濟計畫，除了子公司晶鼎綠能、寶鼎再生水與銀行團簽署聯貸合約，日勝生參與子公司日鼎投控與晶鼎綠能現增計畫。

日勝生董事長林榮顯表示，日勝生去年獲得TCSA台灣永續發展獎，今年與子公司日鼎水務已完成ISO-14064-1溫室氣體盤查並獲得SGS認證。晶鼎綠能之聯合授信合約連結ESG概念，鏈結日勝生年度永續報告書ESG經營表現，將溫室氣體排放量、能源消耗密集度及廢棄物量等ESG指標，據以納入聯貸優惠利率，展現銀行團對日勝生信心，將共同實踐國際ESG永續發展使命，創建綠色城市。

日勝生同時拓展循環經濟事業，參與子公司日鼎投控與晶鼎綠能現增計畫。日鼎投控為日勝生100%持有子公司，計畫發行普通股57萬股現金增資，每股面額新台幣10元，依2022年7月31日自結每股淨值89.45元為發行價格，金額共新台幣5098萬6500元，將由日勝生全數認購。待完成本次增資後，日鼎投控發行股數將達77,800仟股。另晶鼎綠能為執行「經濟部工業局彰濱工業區資源化處理中心BOT計畫」，日勝生也同步支持其現增計畫，每股發行價格新台幣10元，認購金額新台幣55,50萬元。待晶鼎綠能增資完成後，實收資本額將達6.2億元。

日勝生已發布ESG永續報告書，並宣布擴大循環經濟投資。晶鼎綠能負責營運彰濱工業區資源化處理中心BOT案，環評於2022年通過，預估完工後每天可處理700噸一般事業廢棄物及污泥，目標將事業廢棄物回收再製，固體再生燃料可供產業使用，協助台灣工業提升循環經濟效益。

寶鼎再生水將建設桃園再生水BTO計畫，預估第一期於2025年底建置完成後，每日至少可供給4萬公噸再生水，期望讓廢水處理成為資源永續再生的起始點。目標打造台灣規模最大，未來全期每日可提供11.2萬噸再生水的「城市水庫」。