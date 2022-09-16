花蓮一名小男嬰「小湯圓」，出生後診斷罹患「右心室雙出口」，出生14天由花蓮慈濟醫院心臟外科團隊，進行肺動脈繃紮術（PA banding），並且安排1歲時，進行花蓮首例的10公斤以下小兒心臟完全矯正修補手術。術後一年了，小湯圓與媽媽帶著滿滿的感恩回到花蓮慈院，感謝醫療團隊的用心守護。

花蓮慈院兒童急重科主任裘品筠表示，小湯圓的狀況，右心室雙出口的問題，讓他的主動脈跟肺動脈都跟右心室相接，出生的時候就會很喘，甚至無法脫離呼吸器，如果不接受治療，可能馬上就要面對心臟衰竭的困境。

為降低新生兒「心臟完全矯正修補手術」的風險，花蓮慈院醫療團隊決定，先為小湯圓進行肺動脈繃紮術，減少心臟衰竭的問題。安排等到小湯圓1歲的時候，再進行心臟完全矯正修補手術。

心臟外科主任趙盛豐表示，小湯圓1歲3個月開刀時，在家人的照顧下成長到9公斤重，但是要為年紀這麼小、體重這麼輕的小朋友進行心臟手術，對團隊來說絕對是一大挑戰，為了謹慎面對，團隊特別感謝花蓮慈院院長室顧問賴鴻緒教授的牽線，邀請台大醫院心臟外科的黃書健醫師，與花蓮慈院心臟外科團隊共同完成這項艱難的挑戰。

過程中藉由人工心肺的輔助，小湯圓的心跳停止了一個小時，最後在醫療團隊的努力下，成功完成花蓮首例的10公斤以下小兒心臟完全矯正修補手術，對醫療團隊是重要的里程碑。小湯圓的媽媽感謝醫療團隊，小湯圓終於也能像其他孩子一樣正常活動，期待小湯圓往後都可以健健康康地長大！