據韓聯社報導，韓國國會議長金振杓今天（16日）在首爾國會大樓和到訪的中國全國人大常委會委員長栗戰書舉行會談，並在會上向中方提議舉行韓中日三國議長會議。

金振杓和栗戰書今天在會後共同會見記者介紹會談結果。金振杓表示，在會上他提到韓國是韓中日領導人會議輪值主席國，提議舉行韓中日議長會議。栗委員長對此表示，將認真考慮有關事宜。金振杓說，韓方計劃盡早與日方就有關事宜進行溝通。

金振杓表示，雙方就有必要加強溝通促進元首及高層交流形成共識，並商定兩國議會為推動韓中面向未來發展雙邊關係發揮引領作用。

金振杓說，雙方一致認為，促進文創內容交流是能拉近兩國國民，尤其是年輕一代心理距離的最快、最有效的方法。雙方還就盡早重啟和新增仁川至上海航線在內的直航航線，更加方便兩國人員往來達成一致。

金振杓還指出，韓方希望雙方進一步強化有關穩控供應鏈的溝通與合作體系，希望韓中自貿協定後續談判盡早取得進展，進而實現兩國以更高水平開放文化與服務市場。