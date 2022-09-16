男主角山姆沃辛頓起初曾懷疑《阿凡達》不能成為電影。（迪士尼提供）

女主角柔伊演了《阿凡達》知名度大開。（迪士尼提供）

詹姆斯卡麥隆升級《阿凡達》重映。（迪士尼提供）

好萊塢大導演詹姆斯卡麥隆13年前推出3D電影《阿凡達》，不僅創下全球最賣座電影紀錄，也被譽為電影製片技術上的一大突破。等了13年續集《阿凡達：水之道》將於年底上映，在此之前《阿凡達》將以4K高畫質、每秒48幀的全新規格修復版本重映。日前卡麥隆與演員群們齊聚國際記者會，暢聊當年拍片趣事與這些年的轉變。

男主角山姆沃辛頓坦言當時拿到劇本時，真的不認為這能成為一部電影，上面寫著浮山、死神獸，完全看不懂；尤其到拍攝現場，卡麥隆每天都說：「這就是浮山，我要你從上面跳下來。」每天工作都像是孩子到遊樂場玩耍，「我一直捏自己，不認為這能變成完成品，但這體驗很有趣。」

女主角柔伊笑說當時接到卡麥隆邀約電話時，正在幫姪女換尿布，「我沒那麼喜歡髒尿布，但我喜歡和他通電話的那刻。」《阿凡達》對柔伊意義深遠，她因此知名度大開，接了不少電影工作，「我先前沒接受過表演訓練，但成為《阿凡達》的一員，我的想像力變得無極限，那是一個非常自由的環境，我和那些真心希望我成功的人一起玩。」

而卡麥隆在片場總是鼓勵大家勇於嘗試，時常對演員說「沒有錯誤這回事」、「你就嘗試一下，如果我們不喜歡至少我們試過」；柔伊說自己身為一名母親，也把這些觀念傳給孩子。

卡麥隆強調這次重推首集，是為了那些不曾在戲院體驗過該片的世代，且效果比以往更好，「基本上年齡在22歲或23歲以下的人，不太可能在電影院看過這部電影」。更自豪《阿凡達》不僅讓觀眾接受了3D電影，也讓攝影技術獲得認可。

《阿凡達》將於9月23日重返全台大銀幕，《阿凡達：水之道》將於12月16日在台上映。