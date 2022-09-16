求愛不成竟失控鬧派出所奪槍 台東男警下場出爐

台東驚傳男警對女警求愛不成，15日晚上大鬧台東縣警局大武派出所，還一度想搶同仁配槍，其他員警見狀立刻制服上銬，並將該名涉案男依刑法妨害公務、搶奪未遂等罪，移送台東地方檢察署偵辦；經考績會決議並經警政署核定，記2大過免職。

任職於大武分局的林姓男員警，疑因持續跟蹤騒擾同分局女警，並且展開熱烈追求，女警告知兩人不適合，男警持續騷擾，讓女警感到不舒服，憤而告知上級。

大武分局長吳正文16日表示，林姓男警受到跟蹤騷擾防制法等相關法律訴追，近期情緒不穩，因此做預防性調整至成功分局服務。林姓男警15日晚間接獲服務地區調整後，情緒激動至大武分局表達不滿，但分局長、同仁都開導他，好言相勸。

未料，林姓男警在15日晚間9時許趁同仁在後方廣場偵辦案件戒護人犯時，竟突然從後方搶奪同仁警用配槍，所幸同仁反應機警，林奪槍未遂，並且立即遭5名同仁強力壓制逮捕上銬。

大武分局長吳正文除深表遺憾外，也秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，斷然處置，依刑法妨害公務、搶奪未遂等現行犯罪嫌移送台東地方檢察署偵辦。台東縣警察局也立即召開考績會議決議，以破壞紀律情節重大、意圖搶奪警械脅迫、恐嚇長官、同事予以1次記2大過免職，陳報警政署核定，斷然淘汰。