苗栗縣已成老齡人口縣市，失智問題已不可避免。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌與大千醫院院長徐千剛共同招待失智長輩騎電動腳踏車遊歷西湖鄉。（謝明俊攝）

大千醫院院長徐千剛提醒透過非藥物治療可延緩失智惡化。（謝明俊攝）

苗栗縣政府與大千醫院共同邀請失智長輩們同遊西湖鄉。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府與大千醫院共同邀請失智長輩們同遊西湖鄉。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣65歲以上人口已占18％，已正式成為老齡化縣市，老齡人口中暗藏著失智、失能隱憂，苗栗縣政府在縣內6個關懷據點中專門協助日間照護輕微失智長輩，苗栗大千醫院也設有智智共同照護中心投入失智症患者相關診斷及照護諮詢等服務，為了讓失智長輩能夠接觸大自然，也讓照護者能有喘息空間，縣府與大千醫院共同安排長輩們赴西湖鄉一日遊，適度地舒散心情。

苗栗縣長徐耀昌非常重視老齡人口照護問題，除了在任內啟動了192個社區關懷據點，其中有6個關懷據點還協助部分輕微失智者日照關懷，協助辛勤照護家屬或是看護人員工作壓力分擔，徐耀昌表示，縣內人口老化，失智問題已是不可避免，都是每個人必須經過的課題，縣府全力加強協助照護者的喘息服務，延續失智長者照護品質，並讓照護者學習更新更適合的照護方法，讓失智長輩獲得更好的照護。

苗栗大千醫院設置有失智共同照護中心，除了有專門醫師協助失智鑑定診斷服務，並提供失智者照護諮詢協助等，並且大千醫院在苗栗、公館及後龍等地區，設置了3個諮詢據點，就近提供民眾相關問題協助，長期投注在失智者照護工作上。

9月正值世界失智月，為了喚起大家對失智問題的重視，並實際帶領失智長輩們走出戶外，多接觸大自然，延遲失智惡化，並讓照護者有喘息機會，大千醫院特別與苗栗縣政府共同邀請50名輕微失智長者及照護者同遊西湖活動，安排大家一同搭乘電動腳踏車暢遊西湖鄉幽靜美麗的鄉間景色，並到休閒農場採摘新鮮柚子，自製蜂蜜檸檬醋，並享用美味的客家美食。

大千醫院院長徐千剛表示，失智症是不可逆的疾病，但可以透過藥物治療及非藥物治療來幫助延緩症狀，經常進行腦部認知活動，規律運動，保持社交生活等，都是非藥物治療的最佳方式，可以讓失智症病人能擁有更好的生活品質。