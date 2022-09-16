蘋果iPhone 14系列於今（16）日發售，台灣蘋果直營店僅提供官網預購民眾取貨，至於沒搶到首波預購的果粉也有機會拿到現貨，一名網友發現清晨時蘋果官網有釋出iPhone14 pro max，而且最快明天就可以到店取貨。

有網友在PTT的iOS版發文指出，在清晨接近6點左右，在蘋果官網看到iPhone14 pro max 256G的深紫色、銀色都有貨，而且「明天就能店取，大家快去買吧。」貼文一出吸引不少果粉搶購。

其他網友則表示「剛剛無聊刷APP發現有貨馬上結帳，取消28號的到貨」、「剛刷了一下，直營店這兩天pro幾乎都能店取」、「剛看了一下，1TB三個顏色明天都能店取」、「官網pro max都有貨的樣子，但pro都沒了」。

也有網友在Dcard上以「刷到現貨了」發文指出，他一早起床刷官網，成功買到iPhone 14 Pro 128G，明天晚上7點多就能取貨。

蘋果iPhone 14系列正式亮相，此次共推出4款機型包括iPhone14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max，其中Plus機型將於10月7日才登場。值得注意的是，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max是本次銷售量最高的手機，其中新色「深紫色」更是大家的首選。

3C科技達人Tim哥實測後分享，iPhone 14 Pro機型的「動態島」互動操作很神奇，和「永遠顯示」螢幕都屬有感升級。