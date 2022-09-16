為了保障行車安全，法令文明規定駕駛開車要保持安全距離，不過卻有一名網友抱怨，台灣人開車似乎很不喜歡留下安全距離，常一個急煞就會釀成連環撞的慘劇，貼文曝光後吸引海量車友回應，認為「安全距離=插隊距離」，如果遇到「鬼切」的情況更是危險。

原PO在《PTT八卦板》發文表示，不管在高速公路或是平面道路上，都常看到一堆車「黏超緊」，只要駕駛在兩車之間留有空間，就會挨轟「龜車」、「路隊長」，但通常一煞車就很容易造成連環車禍，原PO因此納悶：「台灣人是不是很討厭安全距離？一有空隙就要鑽？」更氣得痛批「這是哪來的劣根性！」

貼文曝光後引來許多網友回應，「你留距離那後面會自動鬼切」、「安全距離馬上就被智障插隊了好嗎？」、「每次保持安距就他X的被插插」、「被鬼切更危險，你要一直急煞」、「留了被插隊，跟沒留一樣」、「台灣插隊仔真的太多」、「罪魁禍首還是龜車」。

也有網友分享行車經驗：「X！有次我上國一塞車，跟前車距離約10公尺，馬上三台車插進來，為了不被插隊，寧願黏緊前車造成追撞，果然是捍衛路權的台灣人」。

而國道警察曾在臉書發文，分享國道安全車距的計算方式，小型車是「時速除以2」，以時速100公里為例，安全距離即為50公尺；大型車則是「時速減20」，時速100公里，安全距離即為80公尺。國道上的車道線條可供參考，虛實線相加剛好是10公尺。若未依規定保持車距，違者可處3000至6000元罰鍰並記違規點數1點。