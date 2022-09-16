大明國小校舍老舊，且氯離子含量高，出現梁柱龜裂、鋼筋外露等狀況。（陳淑娥攝）

大明國小校舍老舊，且氯離子含量高，出現梁柱龜裂、鋼筋外露等狀況，立委楊瓊瓔現勘。（陳淑娥攝）

台中市大雅區大明國小校舍老舊，氯離子含量過高且出現梁柱龜裂、鋼筋外露等狀況，立委楊瓊瓔、市議員吳顯森向教育部及教育局爭取經費8274萬元到位，16日邀相關單位現勘，18間教室預計明年將拆除重建。

大明國小明仁樓A棟教室於1994年興建，近年來出現氯離子含量過高、梁柱龜裂、鋼筋外露等情形，師生及家長對結構物安全產生極大疑慮。

楊瓊瓔指出，明仁樓A棟教室因氯離子含量過高，需報拆16間教室，教育部及教育局以師生安全考量，衡量急迫性，拆除重建計畫總經費8274萬元，由教育部112-114年度一般性補助款「改善國民中小學校園環境」核定。新建校舍共設計16間教室量體、8間廁所及8間樓梯，總樓地板面積3812平方公尺。

市議員參選人吳呈賢強調，氯離子含量累積到一個程度時，混凝土表面會產生裂縫，將導致鋼筋生鏽愈來愈嚴重，接下來會使得混凝土剝落、鋼筋腐蝕外露，影響建物結構安全，恐危及學生安全，將優先於明年起辦理拆除重建。

校長鮑瑤鋒說，校舍的重建是非常重要的，學校爭取規畫拆除16間舊教室，希望大明國小不僅在教學上能有所突破成長，硬體設備同樣不能馬虎，讓學生擁有安全及更舒適的學習環境。

教育局副局長葉俊傑表示，大明國小明仁樓A棟教室雖未達鋼筋混凝土建造耐用年限50年，但因鋼筋鏽蝕及高氯離子將進行改建，希望能夠如期如質完工。