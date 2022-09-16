明華園總團《八仙傳奇系列─韓湘子》，將在11月5日及6日在台中國家歌劇院登場。（明華園戲劇總團提供／陳淑芬台中傳真）

明華園總團《八仙傳奇系列─韓湘子》，將在11月5日及6日在台中國家歌劇院登場。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

明華園總團經典作品《八仙傳奇系列－韓湘子》，在2004年首演後，一度封箱多年，今年應台中國家歌劇院邀請，將在11月5日及6日在「遇見巨人」系列演出登場。歌劇院副總監汪虹今天在記者會中表示，八仙故事充滿人性與愛，是明華園的招牌劇目，《韓湘子》場景猶如仙境，可說是唯美浪漫跨越前世今生的愛情劇。

《韓湘子》講述晉武帝司馬炎開弓射殺拆散仙鶴夫妻，數百年後鶴童轉世成韓湘子，尋覓前世愛妻的故事，明華園總團編導陳勝國以「鶴獐轉世」傳說發想，在他筆下的韓湘子成了癡情男，穿越時空尋覓前妻600年，甚至屢屢拒絕渡化成仙，全劇由當家台柱孫翠鳳、小旦鄭雅升主演，歌仔戲第一丑角陳勝在客串演出，率領新生代團員重新演繹。

孫翠鳳在劇中飾演韓湘子與鶴童，在將近3小時不暗燈、不換幕演出。孫翠鳳笑說，她在台上2小時40分不能下台，連水都不能喝，以前有石頭片可以休息，現在年輕製作人陳昭賢認為布景要輕時尚，舞台要乾淨優雅，連石頭片都沒有，演完兩條腿都不能動了。

孫翠鳳說，18年後再度飾演韓湘子，真實人生也經歷許多，以前只知道要演出深情款款的美男子，現在則賦予煎熬的內心；真實生活中她已經皈依佛教，將小愛都昇華為大愛，最後上蓬萊成仙的戲，內心的澎湃與掙扎更豐富，演得更過癮。