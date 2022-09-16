賈斯汀新節目受好評。（沃土影像提供）

《二分之一強》美國型男賈斯汀在新節目《賈斯汀和他的部落好朋友》中挑戰人生首座百岳，在南投信義鄉深入布農族文化，意外讓他有「回到家的感覺」，原來因疫情無法返鄉的他，看見松樹林想起了家，「台灣的高山讓我好像回到美國」。參加「台灣最高海拔耶誕節」，跟著人群舉火把繞行部落報佳音，也讓他憶起幼時記憶，「在美國我們是拿小蠟燭到每家門口唱歌，11年來我一直在找這種氣氛，沒想到是在部落！」

布農族是台灣原住民中，擁有石板屋建築文化的其中之一族群，賈斯汀此行也探訪具有500年歷史的石板屋，更親手體驗石板屋搭造過程。他得知石板有「公與母」性別之分，特別向耆老討教一番，原來公的是指質地比較硬的石頭，適合當屋頂，較不容易裂掉，而母的石頭雖然會碎裂，但彈性較大，遇到地震會凹進石牆縫裡但不會垮，讓賈斯汀上了一課。

節目中，賈斯汀總是不吝嗇展現歌喉，然而他透露直到來台灣才開始敢放膽唱歌，「以前臉皮還沒這麼厚，在美國唱KTV大家會批評你，是來台灣才練出台灣人唱歌的那種自信。」不過他雖然喜歡原住民歌曲的旋律，卻根本不知道在唱什麼，「我學會第一首阿美族的歌是《海洋之歌》，邊聽老師發音邊寫出來，我再回去背。」

日前節目釋出的幕後花絮中便可看到，賈斯汀藉由反覆聆聽歌曲、聽族人親自發音與解釋意義，一字一句拿筆寫下來練唱。

賈斯汀學習原住民語同樣「硬來」，坦言原住民語言不像中英文有書籍可以入門，「文法一直在改，起初又很難找到阿美族人練習，真的學得很艱難，只能多唱阿美族的歌曲。」

之後他只要學到新的字，就利用阿美族字典加上網路查詢教材交互比對，最終以90分高分通過阿美族語言認證檢定，也是唯一通過檢定的外國人！他透露自己學習語言只有一個撇步，「就是一直聽、一直問身邊的人！」《賈斯汀和他的部落好朋友》每周六晚間10點在亞洲旅遊台播出。