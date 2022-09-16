第18屆「屏東滿州佳樂水國際衝浪嘉年華」將於30日登場，而賽事未比先轟動，除新增U12（12歲以下）組別外，還特別於24、25日在車城海口港推出免費SUP體驗，多名比基尼女郎16日搶先划SUP為賽事助陣，掀起賽前一波高潮。
台灣海洋休閒運動發展協會指出，滿州佳樂水國際衝浪嘉年華一路走來18個年頭，實屬不易，為讓更多人知曉及參與這場盛事，今年特別加入許多有趣又多元的元素，將以嘉年華會的方式呈現，主題為「屏東浪起來‧歡迎回佳」，活動範圍除主戰場佳樂水外，還拓及車城海口港。
協會表示，主賽事將於30日起連3天在佳樂水漁村公園登場，而賽前還特別規畫免費的SUP體驗，將於24、25日在海口港展開，近年有許多業者在海口港沙灘做衝浪或SUP教學，海口港是進入恆春半島的大地標，在看海美術館的人文氣息加持下，可望成為親海活動的培育基地。
除活動變多外，還增設了比賽組別，協會表示，衝浪賽事已正式進入奧運項目，為此，今年特別推出U12組別，而一推出即造成轟動，開放報名不到2個小時，名額全被搶完，經不少家長反映後又開放第2次報名，結果不到5分鐘又額滿。
協會稱，除有U12、U18 青少年賽事外，還有男子長短板A／B組別、女子長短板A／B組別、趴板男女組、SUP衝浪男女混合組，以及45歲以上的後青春組，總計近200人報名，年齡層從小到大都有，為台灣衝浪賽事中人數最多且年齡層最廣的一場賽事，而總獎金高達50萬。
協會強調，衝浪比賽當天，佳樂水漁村公園除有賽事外，還有市集、草地音樂會、親子DIY，以及同樣也納入奧運項目的MINI RAMP（迷你公園滑板），多樣化的氛圍，讓遊客感受到浪人的浪漫與熱情。
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