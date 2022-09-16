新北市三重區重陽路與中正北路口的明志人行陸橋興建至今已有36年歷史，由於使用率極低，基於整體市容景觀與打造無礙的友善人行空間，地方上研議希望能夠拆除，因此該陸橋將在本月19日至10月18日試行封閉，以瞭解試封閉期間行人利用現有行穿線穿越該路口對交通影響。

封閉期間籲請用路人一律依照現有行人號誌走行穿線穿越路口，新北市交通局為維護學生通行安全，規劃在週一至週五每日早上7時至07時30分與下午5時至5時30分的上下課期間，透過號誌增設行人專用保護時相，在學生集中穿越該路口時由學校義工、三重警分局員警協助疏導指揮；三重區公所呼籲，用路人請依照號誌管制行駛，注意學童穿越路口安全。

三重區陳奇正區長表示，明志人行陸橋約1986年間興建至今已36年多，主橋為鋼筋混凝土結構，行動不便及年長者上下陸橋多有不便，有鑑人本環境的推動，新北市府已對舊有人行陸橋配合整體環境間改善實施拆除，三重區公所辦理明志國中與修德國小周邊人行道改善，已獲得內政部營建署前瞻計畫補助，計畫涵蓋重陽路、市前街與中正北路間道路周邊人行道鋪面與城市光廊景觀，搭配行穿線位置調整將施作安全庇護島來提升人行安全。

陳奇正指出，三重市區內包括和平、明德、自強、三重國小人行路橋，近2年來由於使用率極低，造成高齡及身心障礙者使用之不便，且路口均已劃設行穿線，基於市容景觀及民眾使用便利性，均已陸續拆除，此次試封閉明志路橋，將了解民眾使用習慣與增加行人專用保護時相對交通影響，籲請用路人配合。