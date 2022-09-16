台南市長黃偉哲(右)和民眾互動熱絡。(曹婷婷攝)

國民黨台南市長參選人謝龍介(左三)被指「網路聲量六都最低」，他說，看看就好。(摘自謝龍介臉書)

九合一選舉投票日剩下2個多月，爭取連任的台南市長黃偉哲甫獲台灣世界新聞傳播協會公布施政滿意度高達80.3％，反觀國民黨徵召高人氣台南市議員謝龍介參選台南市長，但根據「網路溫度計」2022選戰溫度計最新調查，謝龍介是六都國、民兩黨12位參選人最低，選戰開打以來，謝龍介曝光及聲量反而不如以往。

黃偉哲今天下午參加台南市衛生局舉辦的健康嘉年華，所到之處都有民眾高呼「歡迎市長」並爭相合影。面對高民調，他謙稱「認真拚市政最重要」，但高民調也被看好對選情是利多，他說，自己沒有鬆懈本錢，仍要非常努力打拚，拿出執政成績單才重要。

謝龍介今天下午於永康區一連跑5間廟宇祈福宣講政見，面對遭評為「網路聲量六都最低」，他表示，評比各有不同標準，「各種民調指標、網路聲量，看看參考就好」，但也相信選民對於台南這些年哪些地方不足或需要改進，也都看在眼裡。他說，自己每天在臉書發表政見及對台南市政缺失等建言，臉書觸及率向來不低，不會因此有得失心，繼續打拚就對了。

黃偉哲競選總部發言人呂維胤表示，謝龍介以前是「網紅」，而今跌落神壇，顯示選市長這件事無法受到選民青睞。呂維胤說，謝龍介被討論次數僅4774次，未來事件交易所價格12元，這2項指標都是國、民兩黨六都12名市長參選人中最低。

呂維胤分析謝龍介人氣不如以往的原因，一是謝龍介相較於高思博和陳以信委員，沒有中央或行政相關歷練，格局和眼界不足以說服市民支持。二是謝龍介競選市長期間雖提出政見，好比「尿布補助」，但議員任期卻未提出相關建議，且謝近日猛批交通建設，國民黨團卻曾杯葛台南捷運，前後言行不一。