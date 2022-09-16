（取自微博「皇城根下刀筆吏」）

位於湖南長沙市區內的中國電信大樓今天下午發生火災。（海峽網）

據央視新聞報導，今天（9月16日）下午，位於湖南長沙市區內的中國電信大樓發生火災，現場濃煙滾滾直竄天際，數十層樓體劇烈燃燒。消防救援人員趕到現場後很快將火勢控制，目前大樓明火已被撲滅。

據瞭解，發生火災的電信大樓於2000年建成，位於長沙市東二環，曾以218公尺的高度成為長沙首座突破200公尺的樓宇。具體火災傷亡情況正在進一步瞭解中。

另據新湖南視頻發佈，有目擊者稱，曾聽到樓內有爆炸聲。