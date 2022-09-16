歐洲與普丁大打能源戰，誓言在2027年逐步擺脫俄天然氣及石油，俄羅斯則減供天然氣作為反制，並擴大向大陸出口天然氣突破西方圍堵。但在未來的幾年內，受到多方制裁下，俄羅斯可能將處處受制。

路透社專欄作家Pierre Briancon撰文指出，歐盟政府是能夠無視普丁不斷的放話，威脅要將歐洲不需要的天然氣擴大出口給北京。他說，之後俄羅斯確實會將天然氣貿易轉向大陸，但未來幾年，莫斯科將會面臨沒有管線、船隻，甚至是天然氣來完成普丁美夢。

俄羅斯目前向大陸輸送每年約100億立方公尺（bcm）的天然氣，但根據過去的計畫，即使俄目標在幾年內全線投產，每年運轉能力最高達38bcm，然相較下，俄羅斯去年輸入歐盟就超過155bcm的天然氣。

由於戰爭的爆發，歐俄關係惡化，俄羅斯選擇大陸作為替代出口。文章表示，俄羅斯擬建設一條由亞馬爾半島對陸輸送天然氣的管線，但這一整個過程可能需要耗時長達15年的時間。

此外，俄羅斯利用遠東地區庫頁島的一處天然氣田，向大陸供應液化天然氣，而這其中也牽涉美國制裁的部分，不僅如此，俄用以運輸液化天然氣的破冰船，也因長期仰賴的韓國造船廠加入制裁行列而出現變數。

文章續指，即便俄能夠建造船隻，也無法運輸太多額外的天然氣。在制裁之下，殼牌（Shell）、道達爾（TotalEnergies）等西方能源巨頭退出在俄投資項目，新氣田的天然氣液化技術也受到箝制。

最後，假設俄羅斯與大陸的能源項目都成功達成，北京也會避免過度依賴俄羅斯能源，儘管其今年成為俄羅斯石油和天然氣主要進口國，並以十分實惠的價格買進。

文章總結，近期歐盟成員國對限制俄天然氣的立場似乎有所動搖，但如果是出於後者將市場轉向大陸的擔憂，歐洲不用太擔心。