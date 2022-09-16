選戰逼近，各黨皆摩拳擦掌準備中！台灣民意基金會今（16）日公布最新「台灣人的政黨認同與支持」民調，結果最新民意顯示，20歲以上台灣人中，22.4%支持民主進步黨，15.4%中國國民黨，20.9%台灣民眾黨。台灣民意基金會分析，與上個月相比，執政的民進黨支持度重挫7.8個百分點，只剩22.4%。對此，藥師林士峰也在臉書上爆出了綠營的背後陰謀，直言「想呼喚S（死）忠的出來投票」，引發討論。

台灣民意基金會指出，與上個月相比，可以輕易發現，台灣人政黨支持傾向已發生巨大的變化，執政的民進黨支持度重挫7.8個百分點，只剩22.4%，仍居國內第一大黨；民眾黨扶搖直上，支持度激增7.5個百分點，上升到二成一，再度彎道超車國民黨，成為國內第二大黨，而且只落後民進黨1.5個百分點；國民黨支持度略減1.1個百分點，淪為第三大黨。

台灣民意基金會進一步分析，在民進黨方面，自今年七月到現在短短兩個月，民意支持度重挫11.8個百分點，幾近崩盤，顯然事出有因。尤其九月的現在，支持度只剩22.4%，比2018年9月同期支持度（24.7%）還低，並創下自2016 年7月以來最低紀錄。這對即將到來的2022九合一地方選舉必然造成重大衝擊。箇中原因與意涵為何？甚值推敲。

因此藥師林士峰在臉書上爆光了背後的內幕直言，「看來民進黨的選情肯定告急，想呼喚S（死）忠的出來投票」林士峰更直言「綠營用民調數字當武器，來凝聚支持者的力量。此篇文章一發出，許多網友紛紛留言表示「身邊很多民進黨支持者，我整個傻眼」、「前一陣子一直打仇中牌，我猜就是想把對民進黨失望，不想出來投票的那些人再拉出來而已」、「民眾黨都還有機會超車國民黨，民進黨可以繼續下去啦」。