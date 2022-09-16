國立中央大學籌設八德校區、規畫設置中大醫院，取得八德擴大都市計畫區2公頃土地但卻閒置超過10年，多次遭審計處檢討，目前衛福部正在審查，不過因床數申請過多又卡關，再度引起關切。市議員呂林小鳳建議，認為可與部立桃園醫院合作，轉作為兒童醫院，對此市長鄭文燦認為方法可行，將請衛生局評估。

市議員呂林小鳳說，中央大學規畫要在綠線捷運G01站附近設置中大醫院（智慧健康創新園區），2020年8月獲教育部原則同意，今年7月14日函送衛生局修正醫院設立計畫書，衛生局於7月28日送衛福部審查，原預計待衛福部審查通過後，9至10月間將辦理公告招商作業，但現在卻毫無動靜。

鄭文燦回應，中大醫院規畫39個科別，申請一般急性病床449床、急性精神病床30床、特殊病床242床，不過衛福部盤點發現鄰近幾家醫院陸續有增床，認為中大醫院申請床數過高，已超過當地所需，因此遲未通過審查，還需要微調病床數量。

呂林小鳳建議，八德地區新移入的年輕家庭多，可以詢問部立桃園醫院的意願，轉做為桃園醫院的兒童醫院，對此鄭文燦認為該建議方法可行，將請衛生局評估。鄭文燦強調，八德擴大都市計畫區將設置中大醫院這已是既成政策，市府將會全力支持。

另外，由於中央大學並沒有醫學院，必須要委外經營，媒合醫院作為經營團隊。衛生局補充，中央大學已在籌設學士後醫學系，將跨領域整合基礎生命科學、臨床醫學、醫學工程與資通訊科技，搭配周邊醫療資源，以智慧健康醫療及照護為主旨，發展新世代健康科技。