中國互聯網具投騰訊旗下手機遊戲「王者榮耀」，8月在全球App Store和Google Play吸金超過2.22億美元，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍。

市場調研機構Sensor Tower數據顯示，「王者榮耀」8月市場收入占比，來自中國iOS市場共占94％，海外市場收入占比為6％。同屬騰訊旗下的「PUBG Mobile」（合併「和平精英」收入）以1.56億美元的收入位列第二。其中，60.7％的收入來自中國iOS市場，美國市場的收入占8.8％。

排行榜前五的另外3款遊戲為米哈遊「原神」、King「Candy Crush Saga」和Sony「Fate/Grand Order」。此外，由動視暴雪和網易聯合推出的「暗黑破壞神：不朽」全球收入約9,700萬美元，位列第六名。

據統計，8月全球手遊玩家在App Store和Google Play共付費66億美元，年減12.4％。美國依然是全球移動遊戲收入最高的市場，貢獻19億美元，占全球總收入的28％。日本市場排名第二，占20％，中國iOS市場排名第三，占17.4％。