經簽證會計師審閱後，「元大台灣高息低波(00713)」15日公告每受益權單位數確定分配1.45元，與第一階段公告預估金額一致。00713今年9月起改為季配息，19日為除息交易日，規劃除息後買進00713的投資人，可留意相關時程。

元大投信說明，ETF的收益分配公告之所以分為兩階段，是考量收益分配評價日與除息交易日之間，可能出現大額申購，造成在外流動股數增加而造成配息金額變動之情形，因此元大投信於收益分配評價時，係採取保守原則估計每受益權單位數預估配發金額，實際金額並由會計師最後覆核簽證確認後，進行第二階段公告。

00713第二階段公告每受益權單位數實際配發新台幣1.45元，於19日進行除息交易，當日開盤參考價為16日收盤價扣掉1.45元，對於有意在除息後增持的投資人，可於19日進行買進，後續將於10月24日進行配息發放。為更進一步防止配息金額被稀釋問題，提升配息金額可預期性，00713已加入收益平準金機制，至9月15日為止，元大投信官網揭露00713收益平準金金額達5.19元，提供注重配息穩定度投資人參考。

00713在2018年到2021年的每受益權單位配發金額分別為1.55元、1.6元、1.7元和3.15元，成立以來年年配息且金額逐年成長，今年9月改為季配息後，將在12月時進行今年度第2次收益分配，未來將規律於3、6、9、12月進行除息。