新北市樹林區昨（15）日下午林姓高中生無故遭1名男子持菜刀追趕，林生情急下躲進超商求救，持刀男子跟進怒氣沖沖詢問身分，林生取下口罩，男子說「認錯人」隨即轉身離開。警方接獲報案，循線在男子住家前查獲該男，男子拒不受檢且逕自走回屋內，員警遂強行壓制男子，經了解該男精神狀態不穩定，未按時服藥，於是通報消防局將男子強制送醫。

據了解，22歲陳姓男子日前才從療養院出院，昨天下午1時許陳男在家門口見林姓高中生走過，懷疑林生是與父親有過節的對象，遂從廚房取出菜刀尾隨林生，林生見狀心生恐懼，拔腿狂奔，詎料陳男竟緊追不捨，林生奔跑逃至大安路，躲進超商向店員求救，陳男也跟進超商，質問林生身分，林生拿下口罩，證實並非陳男所指之人，陳男留下一句「認錯人了」，便轉身離開。

樹林警分局接獲林生報案，循線追查發現陳男已返回住處站在門口，員警上前盤問，陳男一派輕鬆說：「沒事，就是不小心認錯人。」然後逕自轉身進屋，員警遂將陳男強行拉出屋外壓制，經現場評估後，強制將陳男送至八里療養院。

警方表示，林生家長得知陳男狀況後，暫不對陳男提告。