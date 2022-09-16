民進黨新竹市長參選人沈慧虹「醫師後援會」16日下午正式成立，會長吳國治說，這2年因疫情，他看到沈慧虹從建立篩檢站、規畫疫苗注射到居家照護，無役不與，且做得非常好，竹市的防疫成績有目共睹，因此醫界要站出來挺「真正在做事的人。」

沈慧虹16日市議員李妍慧、劉康彥、陳建名、曾資程、鄭美娟，議員參選人楊玲宜與劉彥伶陪同下，出席醫師後援會成立大會。

包括立委柯建銘、中華民國醫師公會全國聯合會理事長暨立委邱泰源、新竹市診所協會理事長陳建銘、南門醫院院長劉建雄、新竹市醫師協會常務理事陳志宏和新竹市醫師後援會長吳國治等齊聚一堂，另有近30位醫師到場相挺。

「學醫的人其實和學交通一樣，不分顏色，」沈慧虹想起防疫期間的點滴，醫護人員在篩檢站總是全副武裝，忍受炎熱高溫和寒流，她也說疫情緊張的時，因為醫界大力相助，才能把新竹照顧好，讓市民安心生活。

醫師後援會長吳國治說，他從台北至新竹定居32年，這幾年他看見完全不一樣的新竹，疫情期間更感受到市府在防疫上的用心，他說這次的選情是三腳督，每票都很重要，呼籲醫界團結支持，讓沈慧虹入主市府，繼續為醫界服務。

邱泰源也說，疫情期間，前市長林智堅和沈慧虹對市民健康的努力，第一線醫師感受最深，因此一定要要幫願意做事的人拉票，讓更多民眾知道沈慧虹的好。

柯建銘也指出，醫界長期為國家人民的健康付出，是社會上穩定的力量，也是意見領袖，今天醫師願意來到這裡，代表他們支持最優秀的沈慧虹。