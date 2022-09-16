嘉義市推動低碳運輸、低碳運具，近年來鼓勵民眾搭乘電動公車、騎用youbkike有成，民眾開電動汽車也漸多，但審計室認為市府要檢討改善公有停車場建置電動汽車充電樁缺乏的情形，市府交通處表示，未來前瞻建設3座停車場規畫建置45支充電樁。

嘉義市審計室審核市府推動觀光旅遊建構交通服務設施的情形，認為因應電動汽車使用漸增，公有停車場卻未設置電動汽車充電樁，也沒有充電與停車位的收費計價規定，不利於推展低碳永續觀光，尤其是文化路夜市商圈常有外地觀光客，更應建置汽車充電樁，才能助益推動低碳永續觀光發展。

市府交通處停車管理科表示，民族路及吳鳳北路口的委外公有停車場，今年新建置5支電動汽車充電樁，前瞻建設補助的義昌公園、崇文國小、嘉北國小等3座地下停車場，未來蓋好以後也會分別設置12支、24支、9支充電樁。

市府交通處停車管理科指出，目前電動汽車使用尚不普遍，因而充電設施主要是汽車業者、建商建置在大樓、私有場域，包括充電樁設施及收費等相關措施，地方也在等中央能擬定具體規範標準，才能進一步研擬相對應的辦法。

市府環保局副局長孫意惇說，至2021年底設籍本市的電動汽車共有132輛，而嘉義市電動機車充電站密度是全國第1，換電站密度全國第3名，在電動機車的充電相關設施的建置有普及化。