夏宇童（右）與呂紹齊（左）賣力彩排。（張鎧乙攝）

《倒垃圾》由劉樸（左起）、夏宇童與倪安東等實力唱將共同演出。（張鎧乙攝）

音樂劇《倒垃圾》本週將在親子劇場演出。（張鎧乙攝）

由賴佩霞、倪安東、夏宇童、劉樸主演的音樂劇《倒垃圾》，本週將在親子劇場演出，今日舉辦彩排記者會。近日謝沛恩大方認愛美籍新歡「Dana Shires」，對方是從事生醫業的董事，賴佩霞替女兒開心，透露以往女兒的戀情多是遠距離，這次終於在同一個城市可以好好相處，「對她（謝沛恩）來說蠻新鮮的。」

過去謝沛恩就會帶朋友和家人認識，而Dana Shires也是從朋友升格成戀人，恰好Dana Shires也是學心理學，和賴佩霞很有話聊，2人也變成朋友，「女兒在旁邊看我們聊得很深入，都會投以敬仰的眼光，覺得媽媽很有knowledge。」

Dana Shires曾提過一週是否可以撥出一天的空檔可以吃飯聚會，讓賴佩霞覺得很貼心，「聽起來蠻開心的！表示他（Dana Shires）蠻喜歡跟我們在一塊的」，今年過年，賴佩霞和先生受謝沛恩之託，四個人還一起在家打麻將，賴佩霞還會偷偷放水故意輸給孩子。

劉樸最近因為工作忙，都沒有跟男友陳大天見面，「但他會找工作的空檔，想要透過視訊看看我來補充能量。」現場閃瞎大家，但個性比較大喇喇地劉樸笑說，因為大家都很累，所以常常都是掛在上面不聊天。劉樸認為現在還沒到談結婚的時間，一切都順其自然。

夏宇童則被問到，孫協志有沒有包場《倒垃圾》，「目前沒有聽到消息，但他會來看演出。」《倒垃圾》的演員，好幾位的另一半都將參與全民大劇團下半年的演出，導演謝念祖開玩笑說：「我們情侶檔優先錄取。但是，情侶不會放在同一齣戲中。」

以斷捨離為主題的音樂劇《倒垃圾》，本週將在親子劇場演出，今日早上已先演完一場包場演出，賴佩霞笑說，前一天倪安東還邀請大家凌晨四點先去夜唱開嗓。倪安東率先自首剛剛演出有破音，開玩笑說：「演音樂劇的好處，就是我們可以用在情緒裡面所以音不準。」被問到保護喉嚨的方式，夏宇童說，演出前會盡量減少說話，「像是我媽媽打電話過來，我還會掛掉跟她說傳訊息就好，能夠讓喉嚨休息就是最好的保養。」

《倒垃圾》音樂劇賴佩霞、夏宇童、倪安東、呂紹齊、王鏡冠、賴盈螢、劉樸等實力唱將共同演出，現場還有Live樂隊演出。本週開始連演三天四場，購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活。