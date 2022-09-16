人氣網美張舒晴因有張神似大陸女神高圓圓的臉蛋，加上身高168公分、34C的火辣身材，讓她有「嫩版高圓圓」封號，日前她到墾丁度假，她也不時分享美照，前凸後翹S曲線，讓人看了快噴鼻血。

張舒晴穿上紅色繞頸式比基尼，下身搭黑色小褲褲，只見她豐滿雙峰和事業線一覽無遺，白皙長腿相當吸睛，神秘三角地帶更是若隱若現，性感十足，此外，另外一張她在泳池邊背對鏡頭，小褲褲「吃布」，讓她渾圓屁股幾乎被看光，堅挺又翹的臀型，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

「絕世好尻」、「太美了，性感身材真好」、「有美尻必存」、「很美的身段」、「美到無法無天了」。張舒晴在自己IG自介強調自己沒有整型、也沒醫美，打從娘胎就長這樣，屬於無加工的天然美女，讓她IG擁有超過64萬粉絲追蹤。

張舒晴擁有168高挑身材，加上34C、23、34的完美身材比例，以九頭身比例和美腿聞名，也有「火焰腿美女」稱號，憑藉高顏值擔任活動模特兒，相當受到廠商青睞。