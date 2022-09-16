泡麵烹煮簡單又省時，同時許多口味泡下去香氣逼人，讓人難以抗拒，而且價位還非常親民，因此成為許多人用餐好選擇！被網友封為「泡麵之神」的美國部落客Hans Lienesch，每年都會選出世界前十的美味泡麵，近期也在「The Ramen Rater」專欄上公佈了2022年的Top10，其中台灣泡麵竟在10名裡佔了2名，老媽拌麵的「干貝花雕雞拉麵」還拿到第二名的佳績。

台灣老媽拌麵「干貝花雕雞拉麵」及阿舍食堂「老饕半筋半肉牛肉麵」分別拿下世界第二名及第五名。(示意圖/翻攝自shutterstock)

Hans Lienesch自2011年創立「The Ramen Rater」泡麵評比專欄，也考量了評比的公平性，泡麵烹煮時，僅依產品包裝上的說明處理，不會參入其他佐料和食材，進而選出10款本年度最美味的泡麵口味。

2022《The Ramen Rater》世界泡麵排行Top10：

第1名－「百勝廚－叻沙全麥拉麵」新加坡

第2名－「老媽拌麵－干貝花雕雞拉麵」台灣

第3名－「Red Chef－蝦米香乾撈麵」新加坡

第4名－「百勝廚－檳城白咖哩」馬來西亞

第5名－「阿舍食堂－老饕半筋半肉牛肉麵」台灣

第6名－「Red Chef－櫻花蝦辣湯麵」馬來西亞

第7名－「Red Chef－青酸辣湯麵」馬來西亞

第8名－「百勝廚－全麥咖哩拉麵」新加坡

第9名－「A1－咖哩叻沙麵 」馬來西亞

第10名－「Best wqk－印尼炒泡麵」印尼

老媽拌麵拿到評比第二名，推出許多優惠活動來歡慶。(圖/翻攝自「老媽拌麵」官網)

其中台灣泡麵品牌老媽拌麵的「干貝花雕雞拉麵」拿到了評比第二名的好成績，另外還有同為台灣泡麵品牌的阿舍食堂，以「老饕半筋半肉牛肉麵」口味獲得第五名的榮譽，兩家品牌為了慶祝佳績紛紛推出優惠活動；老媽拌麵正逢創立９周年，推出了「泡麵達人評選冠軍組合」，滿額還會贈送好禮讓你帶回家，甚至還有機會 抽iPhone14等大獎，更多詳情可至官方網站、粉專查詢！