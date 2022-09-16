知名YouTuber廚佛Fred所主持的《佛瑞德遊記》今晚播出台北市市長柯文哲（柯P）擔任來賓，原本以為是一個可以讓Fred大展身手的機會，沒想到「柯氏風格」屢屢讓他踢到鐵板。

身為節目中少數的男來賓，Fred原本以為應該來一個廚藝不錯的嘉賓，沒想到柯P竟不熟菜刀只熟手術刀，更直說在美國念書時，唯一的廚具朋友就是微波爐，讓Fred驚訝到說不出話來，更擔憂「你說我做」這單元究竟會煮出什麼樣的黑暗料理。

但當實際演練時，看到柯P在工作時的全心專注，中途不管給予什麼指示，他總是手起刀落絲毫不猶豫地把工作做完，沒有任何拖泥帶水的動作，也自信地翻炒著菜餚，更是不理會Fred指導，一邊說著「夠了夠了」，一邊快速的將菜餚起鍋，作菜的速度是數一數二的快，「超速」完成料理。

最後試吃成品時，柯P也相當滿意，除了狂扒飯以外，更表示通常在繁忙公務下無法好好享用午餐，白飯配花生就能速速解決一餐，毅力相當令人佩服。更分享這是第一次有人叫他做菜，平常老婆不會叫他做菜，更自爆與老婆的相處模式，竟是化身「逃跑達人」，以醫院有事來避免家庭戰爭，讓Fred大呼驚奇。