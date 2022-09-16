有些人外表看似老實、柔弱，給人一種「毫無殺傷力」的感覺，但有可能是他們的偽裝，心裡正在偷打著如意算盤。《搜狐網》近日分享3個明明是狠角色，卻喜歡裝柔弱的星座，他們外表看似為人和善，甚至是好欺負，但內心卻藏有不好惹的一面。

1.雙魚座

雙魚座總是給人愛作夢的印象，說起話來輕聲細語，容易激起別人的保護慾望，但雙魚座其實內心很強大，當所有人失去信心想打退堂鼓時，他們卻展現出超強的意志力，就算遇到挫折也不認輸，而且雙魚座腦筋動得很快，還有超強第六感，善於處理人際關係，因此當他們想從別人口中套出重要訊息時，可是輕而易舉。

2.金牛座

金牛座在許多人眼裡就是個老實人，而且任勞任怨，無論誰交給他們任務，就算再怎麼困難，金牛座依舊會忍氣吞聲照辦，讓人以為他們脾氣好、好欺負，但事實並非如此，金牛座雖然不擅言詞，但腦筋卻非常好，尤其在經商方面，將每一分錢都花在刀口上，每天都在盤算如何賺大錢，當他們想套路人別時，以他們的聰明才智，對方幾乎都會上當。

3.摩羯座

摩羯座待人總是一副冷冰冰的樣子，個性少言寡語，看起來很老實，時常埋頭做自己的事，不過他們很聰明，剛出社會時也許不諳世事，但隨著歷練增多後，他們變得圓滑世故，但外表上不會表現出來，讓許多人誤會，不過他們早已學會裝可憐，甚至在表面上裝傻，實則心裡打著自己的如意算盤，為了達到目的，若有人刻意挑釁他們，摩羯座不會馬上反擊，而是記在心裡，有朝一日實力夠強時，他們就會加倍奉還。