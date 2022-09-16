美元在周五再次上揚；而在聯準會下周開會前夕，美國國債殖利率揚升。另一方面，人民幣跌破重要心理關卡7。

隨著投資人湧向較為安全的美元，美元指數本周上揚超過1%。人民幣則因為美元強勢，而跌到數年的低位。

歐元周五則跌0.45%，為0.9945美元；英鎊也收低，來到近37年新低的1.1351美元。

美元指數上升0.3%，來到110.09，靠向九月初創下的20年新高110.79。

三菱日聯的全球市場主管Derek Halpenny說，由於聯準會年底前可能還要再升息1.75個百分點，預計金融環境整體上仍對資產不利，並清楚地暗示了美元仍將維持強勢。

美元堅挺，離岸人民幣匯率跌破7的重要關卡，為近兩年多新低，並觸及1美元兌7.037人民幣。

同樣的在岸人民幣匯價在周五開盤之後，很快地跌破了7。

然周五公布的資料，中國工廠產出和零售的成長都超出預期。但是不斷低迷的樓市則拖累了經濟前景。