中信兄弟是目前5隊中唯一需要在9月19日「洋將大限」做出抉擇的球隊，麥力德14日先發面對樂天桃猿又是「一局爆」的情況，在919前已無「補考」機會，至於最後一位抵台的新洋投奧特羅今天剛出關去做體檢。

麥力德來台後在一軍出賽5場中有3場先發，拿下1勝3敗、自責分率2.95，吞下敗仗的3場比賽都有「一局爆」的情況，14日面對桃猿因一次處理球大報傳後「崩盤」，最終僅投4.2局失5分（1責失）。

林威助表示，14日就是麥力德在919洋將大限前最後一場，泰樂是否週日再投一場還要再討論，新洋投奧特羅則是今天結束3天隔離，還需等體檢通過才能決定下一步，誰「領機票」目前都還未定案。

對於麥力德的表現，「助總」表示，他的球質沒有特別好，雖有幾球在146、147公里，但均速大概在140公里出頭，「一開始他也丟得不錯，但嚴重失誤後就呈現不穩定的狀態。」

麥力德已有2場比賽在投完球的守備上出狀況，林威助透露，麥力德是覺得草皮有點溼滑，「但投手丟完球後就是野手，還是要把短打球處理起來。」

兄弟前陣子投手群出現確診潮但近期都陸續歸隊，今天德保拉、陳柏豪、蔡齊哲都出現在天母棒球場，「助總」表示，他們都是先隨隊而已，還需要看他們的調整狀況，目前還未有歸隊一軍時間表。