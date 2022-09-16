世界桌球混雙排名第一的林昀儒／鄭怡靜組合，由於鄭怡靜這次沒有報名參加WTT阿拉木圖挑戰賽，因此林昀儒首次與陳思羽聯手，今日直落三局擊敗美國選手，闖進挑戰賽四強。

林昀儒與陳思羽僅在國訓中心一起練習3天就出國比賽，雖然彼此間的默契還需要加強，但隨著比賽進行兩人愈來愈熟練，今日面對美國華裔選手梁吉善／張安，首局11比4輕鬆獲勝，次局11比7取得聽牌優勢，緊接著兩人再以11比4鎖定勝局。林昀儒此次除了混雙順利晉級四強外，男雙也成功獲勝。

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