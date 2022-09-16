在澎湖海上平台工作的尹先生，假日帶著家人前往馬公風櫃附近的海邊遊玩時，赫然發現有一隻長1公尺多狀似繩索的長蛇，經詢問是稀有的斑錨參。（澎湖尹先生提供）

在澎湖海上平台工作的尹先生，假日帶著家人前往馬公風櫃附近的海邊遊玩時，赫然發現有一隻長1公尺多狀似繩索的長蛇，他拍下之後PO文在臉書社團求問，網友說這是俗稱海繩的「斑錨參」，有羽狀觸手15隻，無毒，99.9％都是水分，棲地主要分布在印度、西太平洋海域，台灣海域也常現蹤。

根據網友提供的資料顯示，斑錨參又名海索、海繩，身體如蛇形蜿蜒曲折，長可達2公尺以上，體色為棕色且具有黑褐色小橫斑及不規則的淡色斑，並有五條棕色斑縱貫全身。由於身體細長又無管足可供吸附，所以大多生活在水流平緩、水深約1-3公尺的珊瑚礁區的潮池或港灣中。

斑錨參以羽狀手交替捉取岩石上微細藻類，以及附生的小生物或有機碎屑為食， 生殖季在每年6-7月，雌性及雄性生殖腺均為橘黃色，台灣的東北角、東海岸、澎湖、小琉球、墾丁、蘭嶼等海域都可見其蹤跡，不過斑錨參因為99.9％都是水分，抓上岸之後會迅速脫水縮小。

斑錨參可能是世界上最長的海參，它的習性是受到刺激時，大個體會將身體後端自割，小個體則會自割成數段。雖常見但無經濟價值，近幾年在台灣附近海域發現的體型變小，長度也有縮短的趨勢，族群數量也明顯減少許多。