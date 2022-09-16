英國議會周二決定禁止中國駐英國大使鄭澤光進入國會大樓參加會議，以報復北京今年稍早對英國國會議員實施制裁。鄭澤光原訂受邀出席全國議會的中國問題小組會議，但這項邀請被下議院議長林賽．霍爾（Lindsay Hoyle）撤銷。而由於已故英女王伊利莎白二世的靈柩停放於西敏寺供民眾瞻仰，但西敏寺仍受國會管轄，中國大使可能因此無法前往弔唁。

據美媒《政治》(Politico)報導，報導說，國會議長霍爾是上週會見了一群受到中國制裁的國會議員之後做出的決定。霍爾在與外交大臣多拉布協商後發表聲明說：「當中國對我們的成員實施制裁時，我認為讓中國大使在下議院與國會人員會面並不合適。」今年7月才上任的鄭澤光大使邀請被下議院議長撤銷後，中國駐倫敦大使館對此發出猛烈抨擊，稱其「卑鄙懦弱」。

伊莉莎白二世靈柩暫厝於倫敦西敏寺供民眾瞻仰。（圖／路透）

北京在3月對10個英國組織和個人進行制裁，以回應英國因新疆人權問題對有關中國官員進行的制裁。中國政府表示，對英國制裁的原因是英國官員散佈有關新疆的「謊言和虛假訊息」而受到懲罰。

《英國廣播公司》（BBC）分析稱，已故英女王伊莉莎白二世的靈柩目前停放西敏寺讓公眾瞻仰，由於英國議會議長已下令禁止中國大使進入國會大樓，中國大使也可能因此而無法前往西敏寺弔唁伊莉莎白二世，因為西敏寺依法屬於英國國會，國會議長擁有管轄權。

另外，部分英國議員最近已去函政府部門，表達關注中國代表是否獲邀出席英女王下周國葬，並呼籲政府拒絕中方代表出席。但分析認為，英國政府應該不會阻撓中方代表的出席國葬。