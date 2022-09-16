王群光在北捷台電大樓站附近出車禍，送醫不治。（民眾提供）

71歲名醫王群光昨（15）晚在北市誤闖紅燈過馬路時遭機車撞上，倒地後血流不止，送醫不治，妻子趕赴醫院時崩潰痛哭；據悉王群光是台灣「自然療法」名醫，長年推廣不開中西藥物的療法，主治睡眠呼吸中止症、妥瑞症和巴金森氏症等，臉書上最後一篇貼文也是在宣傳自然醫學，不少人紛紛留言悼念。

目擊者指出，王群光當時正準備過馬路，往公車專用道候車亭走，疑似未注意號誌為紅燈，在斑馬線上遭煞車不及的機車撞擊，機車滑行近100公尺，碰撞聲還驚動一旁路人；王受傷後倒在路中央血流不止，緊急送醫仍不治，妻子第一時間趕赴醫院崩潰痛哭、無法接受，但看完監視器畫面後，對於死因沒有意見。

據了解，王群光畢業於台大醫學院，曾擔任急診科主任、醫務部主任及區域教學醫院外科等職務，他從事西醫30年後，轉為研究自然療法，現在是為台灣腦波自律神經醫學會，以及台灣氫氣應用研究推廣學會的理事長，8年前曾因使用氫氣機療法惹議，他則強調是同業惡性競爭。

王群光近年大力推廣自然醫學，主治睡眠呼吸中止症、妥瑞症和巴金森氏症等，臉書粉絲團最後一則PO文提到「中道自然醫學」是以不開中西藥物的自然療法為原則，強調是細胞分子醫學也是營養醫學；不少人在臉書留言「王醫師一路好走 R.I.P」、「稍早聽到這個噩耗真的很難過，很感謝您一直以來對民眾的付出」。