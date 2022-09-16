臺鹽(1737)應邀參展台南健康嘉年華，董事長吳容輝表示，後疫情時期，解封在即，此時更當關注身心狀態，適度使用保健食品與清潔品，打造體內、外同步優質環境。

據統計，疫情時代，保健意識抬頭，民眾關注健康議題，保健食品銷量顯著提升，顯示消費者更願意購買保健食品，以維護生活品質。臺鹽參展台南健康嘉年華，展售多樣人氣商品，並推出折扣、滿額精選禮等好康。

臺鹽今年適逢70周年，9月線上線下推出週年慶檔期活動，無論是熱銷綠迷雅保養品、保健品和清潔用品及調味料，都規劃多項優惠活動，可望對業績產生貢獻。

另外，防疫自煮成趨勢，會場展售台鹽特色鹽風味食品，包含「鹽咖啡」、「鮮選我-鹽麴」等獨家商品，美味料理，廚藝加分。而適逢秋冬季節轉換之際，須加強肌膚保濕鎖水保養，台鹽生技綠迷雅「金心意禮盒」、「男士保養系列」皆享專屬優惠，注重肌膚保養，美麗凍齡非難事。